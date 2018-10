Chefredakteure von ZDF und ARD-aktuell zu Gast bei der AfD

Seit vier Jahren hetzen Anhänger der Pegida-Bewegung in Dresden gegen die "Lügenpresse". Sie zweifeln so ziemlich alles an, was nicht ins eigene Weltbild passt. Auch die AfD sieht sich von Medien oft falsch dargestellt oder ignoriert. Es gibt jede Menge Gesprächsbedarf.

SN/APA/AFP/dpa/ARMIN WEIGEL Symbolbild.