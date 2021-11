Chinas Handy-Riese Xiaomi: Ein Drahtseilakt zwischen Erfolg und Vorwürfen

Jedes vierte in Europa verkaufte Handy kommt mittlerweile von Xiaomi. Doch ein EU-Land rät sogar offiziell vom Kauf der Smartphones ab.

Samsung, klar. Apple, logisch. Auch immer noch Huawei - und seit einigen Jahren wieder Nokia. Aber was hat es mit Xiaomi, Oppo und vivo auf sich? Der Smartphone-Markt wird immer segmentierter. Vor allem chinesische Konzerne holen sich Quartal für Quartal ein größeres Stück vom Kuchen. Besonders auffällig ist der Erfolg von Xiaomi: Der 2010 gegründete Elektronikhersteller mit Sitz in Peking gehört mittlerweile zu den drei größten Smartphone-Fabrikanten der Welt. In Europa hat Xiaomi im vergangenen Quartal sogar ...