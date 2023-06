Chris Lohner wird 80: "Ich war immer ein Jetztmensch"

BILD: SN/ORF/ALLEGRIA.AT

So bewirbt Chris Lohner ihre Zeitreise in das Wien ihrer Kindheit: „Bazooka und die Vier im Jeep“. ORF III zeigt das Programm am 8. Juli um 1.05 Uhr. Am 10. Juli feiert die Bildschirmlegende ihren 80. Geburtstag.