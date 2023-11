Claudia Reiterer bewirbt sich als ORF-Chefredakteurin

Reiterer moderierte die Sendungen "Report", "Pressestunde", "Hohes Haus" sowie "heute konkret" und leitet aktuell die Gesprächsrunde bei "Im Zentrum"

ORF-Journalistin Claudia Reiterer soll sich für eine der drei Spitzenfunktionen in der ORF-Chefredaktion beworben haben. Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Montag. Für diese Funktion soll sich auch der bisherige APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger, beworben haben. Er hat seine Funktion bei der Nachrichtenagentur bereits zurückgelegt und gilt als Favorit. Als Dienstbeginn wurde der 1. Dezember 2023 in der Ausschreibung des ORF genannt. Auf eine SN-Anfrage am Dienstag reagierte Reiterer nicht. Reiterer leitet seit 2017 die Gesprächsrunden bei "Im Zentrum". Die Steirerin stieß nach ihrem Psychologiestudium und der Journalismusausbildung 1998 zum ORF. Sie arbeitete zunächst bei der Antenne Steiermark und moderierte später etwa die Sendungen "Report", "Pressestunde", "Hohes Haus" sowie "heute konkret".