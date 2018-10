Claudia Stöckl im SN-Interview: "Das Frühstück schafft eine andere Basis"

In "Frühstück bei mir" auf Ö3 hat Claudia Stöckl mehr als tausend Interviews geführt. Einige der besten Passagen gibt es nun in Buchform.

Es ist nach wie vor das erfolgreichste Interviewformat des ORF: Grob eine Million Österreicher hören Sonntag für Sonntag zu, wenn Claudia Stöckl in "Frühstück bei mir" Prominente vor das Ö3-Mikrofon bittet. Im SN-Gespräch schildert die 51-Jährige, welcher Gast bislang als einziger ein Interview abgebrochen hat. Sie erinnert sich an zwei besonders emotionale Gespräche in Salzburg. Und sie beschreibt, wie aus der Sendung das Buch "Interview mit dem Leben" entstanden ist.