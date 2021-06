Claus Kleber: Ich moderiere gefühlt schon 2003 Jahre

ZDF-Topjournalist Claus Kleber (65) blickt seinem nahenden Ruhestand beim "heute journal" mit Humor entgegen. Er moderiere seit "gefühlt" 2003 Jahren die Nachrichtensendung, überschrieb er in seinem Twitter-Feed mit einem kleinen Häkchen und einem Wort in Schreibschrift eine Pressemeldung aus dem Netz über sein Vertragsende im Dezember. "Claus Kleber ist noch bis Ende des Jahres für das "heute journal" im Einsatz", sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag und bestätigte das endgültige Auslaufen des Vertrags. "Eine weitere Verlängerung stand nicht zur Diskussion. Über seine Nachfolge wird zu gegebener Zeit informiert."

Dazu sagte die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles, Bettina Schausten: "Wir freuen uns, dass Claus Kleber noch bis Ende des Jahres an Bord ist. Es stehen ja journalistisch spannende Monate bevor."

Kleber - einer der bekanntesten Nachrichtenmoderatoren in Deutschland - wurde Anfang September vorigen Jahres 65 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt hatte das ZDF in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur bekanntgegeben, dass Kleber noch einmal bis Ende 2021 verlängern werde.

Kleber habe auf ihre Bitte hin eingewilligt, sagte Schausten damals: "Es hat sich jetzt noch einmal sehr deutlich gezeigt, wie groß der Wert von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gerade in Krisenzeiten ist, die ihre Ankerfunktion gut und glaubhaft ausfüllen." Die "Bild"-Zeitung griff das nahende Ende bei der Sendung am Dienstag als Thema auf. Neben Kleber moderieren auch Marietta Slomka und Christian Sievers das "heute journal", das täglich zu sehen ist. Hin und wieder präsentiert auch die stellvertretende Chefredakteurin Schausten das Magazin. Für die Nachrichten in der Sendung sind Gundula Gause, Kay-Sölve Richter und Heinz Wolf zuständig.