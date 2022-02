Clemens Maria Schreiner: Ein Kabarettist checkt launig die Fakten

Erfolge für "Fakt oder Fake": Der Bayerische Rundfunk adaptiert das Format, die BBC vertreibt die Rechte.

Verrät Übelkeit während der Schwangerschaft, dass es eher ein Mädchen wird? Ist das reiner Volksglaube oder wissenschaftlich belegt? Kann die via Internetvideo behauptete Gleichung "Eiswürfel + Zitrone = Rauch" stimmen? Zu diesen und anderen Fragestellungen wird am Freitag in "Fakt oder Fake" (ORF 1, 20.15 Uhr) die Schauspielcrew Manuel Rubey, Hilde Dalik und Jakob Seeböck diskutieren. Moderiert wird die Ende 2019 eingeführte, kürzlich in das Hauptabendprogramm aufgestiegene Sendung vom steirischen Kabarettisten Clemens Maria Schreiner. Das von Sandra Klingohr entwickelte Format ...