Corona: Rainer Pariasek fällt für Peking aus

Der bekannte ORF-Sportmoderator könnte sich in Kitzbühel oder in Schladming mit dem Coronavirus infiziert haben.

Weil ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek positiv auf das Coronavirus getestet wurde, fällt er für die Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen aus Peking aus. Pariasek wird auch nicht nachreisen. "Die Gefahr einer wochenlangen Quarantäne werden wir nicht eingehen", sagte ORF-Sportchef Hans Peter Trost im "Kurier". Kolleginnen und Kollegen müssen jetzt für Pariasek einspringen. Nachnominierungen seien, so Trost, nicht möglich. Wo sich Pariasek genau angesteckt hat, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise hat er sich bei den Skirennen in Kitzbühel oder in Schladming mit Covid-19 infiziert. Der 57-jährige Niederösterreicher verpasst jetzt die ersten Olympischen Spiele seit Nagano 1998.