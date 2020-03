Die Folgen des Coronavirus belasten auch Festnetz wie Mobilfunk. Doch die ersten Auswirkungen sind anders als von vielen erwartet. Und die Kapazitätsgrenzen sind offenbar noch bei Weitem nicht erreicht.

Kein Familienessen, kein Kinobesuch, keine Fußballrunde. Dafür Smartphone, Tablet, Fernseher. Bereits am Wochenende dürfte Handy- wie Internetnutzern aufgefallen sein, wie stark sich unser Leben dieser Tage vom Analogen in das Digitale verlagert. Aber was bedeutet das für unsere Netze, wenn ...