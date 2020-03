Coronakrise: 180 Europäische Radiosender spielten "You'll Never Walk Alone"

Am Freitag erklang das Lied aus zahlreichen Radiostationen: Eine Solidaritätsaktion für all jene, die im Gesundheitsbereich arbeiten, krank sind oder die ihr Haus nicht verlassen können. Die Botschaft: Wir sind nicht alleine mit dieser Krise, wir sind vereint, in Europa und auf der ganzen Welt.

Auf Initiative des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben rund 180 europäische Radiosender aus 30 Ländern beschlossen, am Freitag (20.März) um 8.45 Uhr das Lied "You'll Never Walk Alone" von Gerry and the Pacemakers zu spielen. Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die neun ORF-Regionalradios nahmen auch an dieser Aktion teil. Der Programmanbieter, der die Aktion ins Leben gerufen hatte, hat von dem einmaligen Moment ein Video davon veröffentlicht, wie die Menschen in ganz Europa am Freitag um 8:45 Uhr mitgesungen und gefeiert haben.

Ziel ist es, so der initiierende Radiomoderator Sander Hoogendoorn, Einigkeit in Zeiten der Krise zu zeigen: "Dinge wie diese Krise gehen einfach über die Grenzen der Radiokanäle hinaus. Deshalb dachte ich: Warum spielen nicht alle Radiosendungen am Morgen das gleiche Lied zur gleichen Zeit? "You'll Never Walk Alone" wäre unsere Wahl, denn es könnte zu denen sprechen, die im Moment eine unglaubliche Arbeit im Gesundheitswesen leisten, die krank sind oder die ihr Haus für eine Weile nicht verlassen können." Die Aktion wurde zu einem vollen Erfolg, mittlerweile kursieren in den sozialen Medien unzählige Videos von Menschen, die den Song mitgesungen haben.



Gerry & the Pacemakers hatten ihre Version ab 1960 im Liverpooler Cavern Club live gespielt. Der Song ertönte - über Schallplatte - auch im Liverpooler Stadion. Der Legende nach fiel vor einem Spiel die Soundanlage des Stadions an der Anfield Road aus, während der Song lief. Daraufhin intonierte der Fanblock das Lied selbst.

Seit diesem Tag wird vor Spielbeginn in Liverpool das Lied vom Publikum angestimmt, als eine Art Vereinshymne des Vereins. Seit der Hillsborough-Katastrophe 1989 - ein Zuschauerunglück in Sheffield, bei dem 96 Liverpool-Fans ums Leben kamen und Hunderte Fans verletzt wurden - steht in Anlehnung an den Song der Schriftzug "You'll Never Walk Alone" im Vereinswappen des FC Liverpool.

Von "You'll never walk alone" gibt es zahlreiche Coverversionen, unter anderem von Elvis Presley, Ray Charles, Johnny Cash, Perry Como, Tom Jones, Jerry Lewis, Barbara Streisand oder Roy Orbison. Auch die Toten Hosen haben eine stadiontaugliche Version des Songs aufgenommen. Ursprünglich, also im 1945 aufgeführten Musical "Carousel", hat das Lied die Aufgabe, eine schwangere Frau zu ermutigen, über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen. Ein Lied also, das - in schweren Zeiten - Mut machen soll.

Der Songtext zum Mitsingen:

When you walk through a storm,

Hold your head up high,

And don't be afraid of the dark.

At the end of a storm,

There's a golden sky,

And a sweet silver song of a lark.

Walk on through the wind,

Walk on through the rain,

Though your dreams be tossed and blown ...

Walk on! Walk on! With hope in your heart,

And you'll never walk alone ...

You'll never walk alone

Walk on! Walk on! With hope in your heart,

And you'll never walk alone ...

You'll never walk alone.