Coronavirus, die US-Wahl und French Open

Google-Trends in der Pandemie: "Wie lang ist Corona ansteckend?"

Die Coronapandemie hat heuer auch die Internetsuche von Millionen Nutzern in Österreich bestimmt. "Coronavirus" verzeichnete den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Auf Platz zwei landete "US-Wahl", gefolgt von "French Open", was mit dem Triumph von Dominic Thiem zu tun hat. Der Name des Tennisspielers ist übrigens auf Platz vier zu finden. Für seinen Jahresrückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen. Um das Interesse an der Coronapandemie besser darstellen zu können, veröffentlichte Google eine entsprechende Sonderkategorie. Demnach recherchierten die User Begriffe wie "Corona Ampel" oder "Corona Fälle Österreich". Sie interessierten sich aber auch für "Lockdown" und "Kurzarbeit". Dauerbrenner bei den Fragen: "Wie lange ist Corona ansteckend?" SN, dpa

Quelle: SN