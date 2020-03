Coronavirus - Offene Zeitungskioske erleben Hochkonjunktur in Italien

"Wie Oasen in der Wüste": Italiener in Heimisolierung nehmen sich fürs Zeitungslesen mehr Zeit

apa In den wegen der Ausgangssperre ausgestorbenen italienischen Städten sind Zeitungskioske zu einem begehrten Magnet für Italiener in Heimisolierung geworden. In Zeiten der strikten Quarantäne ist der Gang zum nächsten Kiosk eine unterhaltsame Unterbrechung der Routine in den eigenen vier Wänden geworden. Zeitungskioske zählen zu den wenigen noch offenen Geschäften in Italien.

"Wir sind wie Oasen in der Wüste", scherzt Walter Palma, Inhaber eines Zeitungskiosks in der lombardischen Alpenstadt Sondrio. Mit Atemschutzmaske und Handschuhen ausgestattet, verkauft Palma so viele Zeitungen und Magazine wie schon lange nicht mehr. In den lokalen Zeitungen suchen Leser Informationen über die Auswirkungen der Epidemie, der Blick geht zu den Todesanzeigen mit den Namen der Virus-Opfern.

Zeitungskioske erleben einen neuen Boom. Hatten sie bis vor kurzem noch schwere Rückgänge beim Absatz von Zeitungen beklagt, so werden die Kioske wieder von Kunden gestürmt. "Die Leute kaufen neuerdings viel mehr Zeitungen, denn sie haben mehr Zeit zum Lesen. Viele Eltern fragen nach Malheften für ihre Kinder, die zurzeit nicht in die Schule gehen. Man entdeckt wieder, wie wichtig Papier ist und wie schön es ist, ein Buch , eine Zeitschrift oder eine Zeitung in der Hand zu halten", berichtet Patrizia Pisano, Inhaberin eines Kiosks im Zentrum von Rom.

Quelle: SN