Coronavirus - ORF will "Thema Sport am Leben halten"

In ORF Sport+ ist Kreativität gefragt - Aktion "Wir bewegen Österreich" für Stars und Kinder - Rechtesituation wird evaluiert

Der Sport in Österreich steht seit dem Wochenende komplett still. Nicht aber die größte Sportredaktion des Landes. Der ORF-TV-Sport ist mit allen Mitarbeitern im Einsatz, hält aktuelle Sport-Sendungen aufrecht, produziert neue Formate, überprüft die Rechte-Situation und hilft umfangreich in anderen Abteilungen aus. "Wir wollen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das Thema Sport weiter am Leben erhalten", betont ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost. "Das Informationsbedürfnis ist sehr hoch. Aber es ist wesentlich, dass man sich nicht ausschließlich mit Corona beschäftigt. Da gehört Sport wunderbar dazu, das ist Ablenkung, Unterhaltung, Emotion."

Sport aktuell, Sport am Sonntag und Sport-Bild werden wie gewohnt produziert. Auch Studiogäste in Sport am Sonntag sind "so lange es noch geht" und unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen noch eingeplant. "Wir produzieren mit notwendigem Abstand, die technischen Mannschaften sind so aufgestellt, dass sie in Teams arbeiten und nicht mit anderen in Berührung kommen", erzählt Trost.

Für den Spartenkanal ORF Sport+ ist dagegen Kreativität gefragt. "Wir arbeiten an neuen Programmangeboten. Auf der einen Seite aus dem Archiv, wo wir den Vorteil haben, dass wir super Material wie etwa Dokus haben. Und wir versuchen mit der Aktion 'Wir bewegen Österreich' Spitzensportlerinnen und Sportlern eine Plattform zu geben, sich zu präsentieren, und bieten den Kindern, Jugendlichen und allen, die gerne in Bewegung sein wollen, eine Sendemöglichkeit", erklärte der ORF-Sportchef.

Mit Tipps von Prominenten, Normalverbrauchern und Kindern will man zeigen, was man sportlich zu Hause, auf der Terrasse oder im kleinen Garten machen kann. Videos wurden etwa von den Kommentatoren Armin Assinger und Hans Knauß geliefert, aber "auch von achtjährigen Kindern, die Eishockey spielen, und zeigen: das sind meine Übungen", so Trost. Auch Fußball-Experte Herbert Prohaska kommt via Handy und Skype in diversen Sendungen zu Wort. "Wir müssen kreativ überlegen, welche Inhalte man anbieten kann und wie sie angenommen werden", fasst Trost zusammen.

Einen beträchtlichen Teil seiner Mannschaft hat der Sportchef aber zur Verstärkung des aktuellen Dienstes abgestellt. Rund 20 der knapp über 100 Sport-Mitarbeiter unterstützen andere Abteilungen als Regisseure, Gestalter oder Sendungsverantwortliche beim alles in den Schatten stellenden Thema Coronavirus.

"Sehr viel Arbeit, Zeit und Energie" kostet es derzeit, aufgrund von Absagen und Verschiebungen von Sportveranstaltungen die Rechteverträge durchzugehen. "Wir schauen uns bei jedem Vertrag an, was passiert in welcher Ausnahmesituation. Wir gehen dabei pragmatisch vor, wie man mit Partnern umgeht, weil es gibt ein Leben nach der Krise", sagt Trost. Zahlen nennt er nicht, aber es würden sich Zugänge und Denkweisen verändern. Und eine Frage wird man sich wohl danach stellen, ist er überzeugt: "Ob alles nur noch auf die Maximierung von Geld und Gewinn ausgerichtet ist."

Quelle: APA