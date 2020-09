Coronoia, Geisterspiele, Drostemie: Wie sich unsere Sprache durch Corona ändert

Coronoia, Geisterspiele, Drostemie: In der Coronapandemie formten sich teils skurrile Wortneuschöpfungen in den sozialen Medien.

Während sich ein Großteil der Menschen in der Coronapandemie an das Gebot des Social Distancing hielt, gingen in den Stadien dieser Welt "Geisterspiele" über die Bühne. Manche Menschen wurden als "Covidioten" beschimpft oder als "coronoid" abgestempelt - sie hätten Angst, an Covid-19 zu erkranken. Eine Krisensituation bringt nicht nur neue Lebensumstände mit sich, auch die Sprache passt sich an.

"Mit Sprache konstruieren wir Realität", sagt Milena Belosevic von der Universität Trier. Besonders in Krisenzeiten sei es normal, auf ...