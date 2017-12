"Cumhuriyet"-Prozess in Istanbul nach Eklat vertagt

Nach der fünften Anhörung ist der umstrittene Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" am Montag vertagt worden. Vier der Angeklagten bleiben weiter in Haft, die nächste Anhörung findet am 9. März statt. Die Anhörung war zuvor nach einem Eklat vorübergehend unterbrochen worden. Ein Angeklagter kritisierte bei seiner Verteidigung die Regierung.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Archivbild.