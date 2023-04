Cyberattacken auf offizielle deutsche Webseiten - Russische Hacker?

Cyberattacken haben in mehreren deutschen Bundesländern Internetseiten von öffentlichen Stellen lahmgelegt. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstag zeitweise unter anderem die Webseiten von Ministerien nicht erreichbar, in Niedersachsen waren Internetseiten der Polizei betroffen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Symbolbild.