"Da Dokta" wird's schon richten

Die Wiener Unterwelt spielt die Hauptrolle im neuen "Tatort" mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser. Wie sich Erwin Steinhauer in der Rolle eines skrupellosen Großkriminellen austobt, ist sehenswert.

Erwin Steinhauer hat schon einmal den größten Gangster der österreichischen Fernsehgeschichte gespielt. Sein "Nationalrat Grünsteidl" in der Reihe "Trautmann" war an wirklichkeitsnaher Niedertracht und verbrecherischer Energie bis heute unübertroffen. Nun aber, im jüngsten "Tatort: Her mit der Marie!", hebt der Wiener Kabarettist und Schauspieler mit sichtbarer Freude am Milieu an, noch ein Schäuferl Verderbtheit draufzulegen. Dabei gibt es im neuen Krimi um Sonderermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) nur einen Hauptdarsteller - und er ist eine Sie: die Stadt Wien.