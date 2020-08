Dachgleiche für ORF-"Mediencampus" am Wiener Küniglberg

Die Arbeiten für den neuen "Mediencampus" des ORF am Wiener Küniglberg schreiten voran: Am Donnerstagnachmittag und damit rund ein halbes Jahr nach Grundsteinlegung wurde für den neuen Gebäudeteil, der künftig die Radiosender Ö1 und Ö3 sowie den multimedialen Newsroom beherbergen wird, die Dachgleiche begangen.

Trotz Corona liege man im Zeit- und Kostenplan, wurde versichert.

Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach von einem "wichtigen Moment in der Geschichte des ORF", denn immerhin handle es sich bei dem Projekt um das größte Medienbauvorhaben des Landes seit der Errichtung des bestehenden Rundfunkzentrums in den frühen 1970er-Jahren: "Es geht um die Zukunft des Leitmediums in diesem Lande."

Fertig sein soll der "Mediencampus", in den auch Ö1 vom Funkhaus in der Argentinierstraße und Ö3 von Heiligenstadt übersiedeln werden, im Jahr 2022. Das Budget liegt bei gut 300 Mio. Euro. Wrabetz zeigte sich heute zuversichtlich, dass man Zeit- und Kostenplan einhalten werde - trotz Corona-Pandemie. "Im März gab es einen Moment der Aufregung", verwies der ORF-Chef auf den landesweiten Lockdown und die damit verbundene Stilllegung aller Baustellen. Er sei aber froh, dass sich diese Zwangspause letztendlich gar nicht im Baufortschritt und den Kosten niedergeschlagen habe.

In den vergangenen Monaten wurde am Neubau-Standort, wo sich bis Ende 2019 Werkstättenhallen befunden hatten, ordentlich gewerkt. Seit der Grundsteinlegung im Februar wurden hier rund 15.000 Kubikmeter an Schalung errichtet sowie 500 Tonnen Bewehrungsstahl und 3.200 Kubikmeter Beton verbaut. Mit der Dachgleiche wurde nun beim Rohbau, der auf 6.000 Quadratmetern entsteht, die finale Gebäudehöhe erreicht.

Quelle: APA