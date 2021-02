"Dalli Dalli" kehrt mit Jubiläumsshow zurück

"Dalli Dalli", die legendäre TV-Show mit Hans Rosenthal, feiert zu ihrem 50. Jubiläum ein Comeback. In der Neuauflage soll Johannes B. Kerner der Showmaster sein, das ZDF plant für kommenden Mai eine Aufzeichnung. "Dalli Dalli" war am 13. Mai 1971 erstmals auf Sendung gegangen. Berühmt wurde Hans Rosenthal (1925-1987) mit seinen Luftsprüngen und dem Satz "Sie sind der Meinung, das war ...", der vom Saalpublikum mit dem Ausruf "Spitze!" ergänzt wurde. Hans Rosenthal hatte bis September 1986 insgesamt 153 Ausgaben von "Dalli Dalli" moderiert. In der Show traten prominente Kandidaten in Zweierteams gegeneinander an. In der dreiköpfigen Jury war mit Brigitte Xander auch eine Österreicherin vertreten. Wann die Jubiläumssendung gezeigt wird, ist noch unklar.