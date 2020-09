Dancing Stars - "Bussi links, Bussi rechts, das war einmal"

Zweiter Anlauf für den vom ORF erhofften Quotenrenner "Dancing Stars". Diesmal mit Kristina Inhof und strengen Coronaregeln.

Es ist ein Neustart mit einem Neustart: Wenn nach der coronabedingten Pause die ORF-Show "Dancing Stars" am Freitag (ORF 1, 20.15 Uhr) wieder startet, ist Kristina Inhof die neue Moderatorin an der Seite von Klaus Eberhartinger. Die 31-jährige Sportjournalistin und Moderatorin aus Wien ersetzt Mirjam Weichselbraun, die aus privaten Gründen ausscheidet. Eine längere Trennung von ihren in ihrer Wahlheimat London lebenden Kinder wäre für sie nicht infrage gekommen. Am 6. März hatte die 13. Staffel begonnen, doch bereits vier Tage ...