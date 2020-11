"Dancing Stars": Klaus Eberhartinger negativ getestet

Der Musiker und Moderator wird das Finale der ORF-Sendung aber dennoch nicht moderieren. "Ich habe keinerlei Symptome", sagt er.

Klaus Eberhartinger, der wegen eines positiven Covid-19-Tests vom Mittwoch beim "Dancing Stars"-Finale am Freitag nicht dabei sein wird, ist mittlerweile bei PCR- und Antigen-Kontrolltests negativ getestet worden, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Er wird die ORF-Tanzshow trotzdem nicht moderieren, da das Sicherheitskonzept vorsehe, dass auch nur ein positives PCR-Testergebnis bedeute, dass man die Show verlassen muss.

"Leider besteht auch bei PCR-Tests ein kleines Risiko, dass sie ein falsches positives Ergebnis bringen. Es schaut bei mir danach aus, dass genau das passiert ist. Seit dem positiven Testergebnis hatte ich einen negativen PCR- und drei negative Antigen-Tests. Außerdem geht es mir hervorragend und ich habe keinerlei Symptome", wurde Eberhartinger in der Aussendung zitiert. Er stehe nach wie vor "zu 100 Prozent hinter umfangreichen Tests und möchte auch in keiner Weise deren Sinnhaftigkeit infrage stellen", betonte er.

An seiner Stelle wird Norbert Oberhauser gemeinsam mit Kristina Inhof durch den Abend in ORF 1 führen. Klaus Eberhartinger konnte bereits am Mittwoch nicht bei der "Licht ins Dunkel"-Gala teilnehmen. Er war zwar zuvor mittels Schnelltest negativ getestet worden, erhielt aber kurz vor Sendungsbeginn ein positives Testergebnis eines am Vormittag durchgeführten PCR-Tests und wurde umgehend abgesondert.

Im Finale treten Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov, Cesár Sampson und Conny Kreuter sowie Silvia Schneider und Danilo Campisi an. Zunächst muss jedes Paar einen Pflichttanz (Salsa) und einen Contemporary (modernen Ausdruckstanz) präsentieren. Eröffnet wird die Finalshow von den Profis mit einem Gruppentanz zu "Physical" von Dua Lipa. Um 22.40 Uhr heißt es dann: "Dancing Stars - Die Entscheidung."

