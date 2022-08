Daniela Kiefer neu bei "Sturm der Liebe"

Schauspielerin Daniela Kiefer stößt zu "Sturm der Liebe"-Cast

Die ORF/ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" erhält Zuwachs. Die österreichische Schauspielerin Daniela Kiefer stößt als selbstbewusste Geschäftsfrau Alexandra Schwarzbach zum Cast. Am Mittwoch, 24. August, ist die Grazerin erstmals um 14.25 Uhr in ORF 2 zu sehen. Sie kommt in Folge 3.877 an den Fürstenhof, um Anteile am Hotel zu kaufen - nicht ganz ohne Hintergedanken, wie sich entpuppt. Kiefer war bisher etwa am Wiener Burgtheater, an der Oper Kiel oder auch im Fernsehen bei "Die Rosenheim-Cops" und "Der Alte" zu sehen.