Die Frauenzeitschrift "Brigitte" hat am Mittwoch ein Nachhaltigkeits-Spin-off mit einem österreichischen Gesicht lanciert.

Influencerin und Umweltaktivistin Madeleine Daria Alizadeh alias DariaDaria ist Covermodel der ersten Ausgabe der Line-Extension "BRIGITTE BE GREEN". Das Heft möchte zeigen, "wie man ein neues ökologisches Bewusstsein mit seinem eigenen Lebensstil ganz entspannt in Verbindung bringen kann", hieß es in einer Aussendung.

Quelle: APA