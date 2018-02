"Das Boot"-Dreharbeiten abgeschlossen: Sky-Serie soll Ende 2018 starten

Die Dreharbeiten für die Sky-Serie "Das Boot" sind abgeschlossen. Unter Regie des Österreichers Andreas Prochaska ("Das finstere Tal") wurde seit vergangenem Jahr an insgesamt 105 Tagen gedreht, wie das Medienunternehmen in Unterföhring bei München am Dienstag mitteilte. Gefilmt wurde in München, im französischen La Rochelle, in Prag und auf Malta.

SN/apa Regisseur Andreas Prochaska.