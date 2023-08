"Das Boot" kommt zurück: Im September startet die vierte Staffel bei Sky

Die deutsche Dramaserie "Das Boot" geht in die vierte Staffel.

Die sechs neuen Episoden sind ab 23. September immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und stehen als komplette Staffel über Sky Q auf Abruf bereit. Das teilte Sky am Dienstag mit und veröffentlichte einen ersten Trailer.

Die Handlung: Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breitmachen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander.