Das Christkind bringt ein Smartphone - und was passiert mit dem "alten" Handy?

Weihnachten ist ein Fest - auch für die Handyhersteller. Laut einer aktuellen Umfrage der GfK Austria sind Gutscheine (37 Prozent) bei Österreichern weiter besonders beliebt. Jeder Vierte (24 Prozent) wird Bargeld schenken, auch Bücher (28 Prozent) und Spielwaren (27 Prozent) werden zu Paketen geschnürt. Immerhin sechs Prozent Prozent der Befragten haben sich heuer für ein Smartphone unter dem Weihnachtsbaum entschieden.

Einmal ausgepackt haben diese Geschenke zur Folge, dass gebrauchte Handys ausgedient haben. Was also damit tun?

Smartphone spenden, statt es zu verschwenden

Bekanntester österreichischer Handy-Sammler für den guten Zweck ist Ö3 mit seiner Wundertüte - einem Sackerl, in das sich einwandfreie, aber nicht mehr benutzte Mobiltelefone jeder Generation stecken lassen. Bei der Post kann man diese kostenlos abgeben. Doch was passiert dann mit der Technik-Spende?

Von Ö3 heißt es, dass die Geräte in die Handysammlung der Caritas im 21. Wiener Gemeindebezirk kommen. Dort wird sortiert und Abfall fachgerecht recycelt. Die Arbeit erledigen Frauen und Männer, die lange einen Job gesucht und diesen bei der Caritas gefunden haben.

"Gute" Geräte werden wiederverwendet, das nennt man heutzutage "Refurbishing". Müssen Geräte allerdings recycelt werden, dann werden sie zermahlen und Wiederverwertbares wie Gold, Kupfer, Palladium, Eisen etc. wiedergewonnen. Beim Refurbishing-Prozess reparieren die Caritas-Experten die Telefone und spielen eine neue Software auf. Dann gehen sie an Großhändler und werden etwa in Asien mit der Sprache des künftigen Ziellandes versehen. Neues Cover drauf, passt. Von Asien aus werden die Geräte dann weiter verkauft, teilt Ö3 mit - hauptsächlich in Schwellen- und Entwicklungsländer. Warum? Nur dort gibt es einen Markt für große Mengen an Second-Hand-Handys.

Handys und Smartphones aus Österreich freuen nicht nur die Menschen dort, sondern auch die Umwelt: Denn so werden die Laufzeiten der Geräte bis zum Ende ihrer Lebensdauer ausgeweitet und damit Ressourcen geschont. Das Geld aus den Projekten kommt dann Familien in Not in Österreich zugute.