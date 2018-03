Das furiose Comeback von Nokia

Die Nokia-Handys sind zurück. Und der Erfolg ist beachtlich. Auch dank eines gewollten Missverständnisses.

Es ist gar nicht so lang her, dass Nokia den Handy-Weltmarkt beinahe nach Belieben dominiert hat. Noch 2011 war der finnische Konzern weltweiter Marktführer. Doch Apple, Samsung & Co. überholten den Platzhirsch. Und zwar in einem Tempo, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als seine Smartphone-Sparte 2014 an Microsoft zu verkaufen. Als dann noch Microsoft mit dem Vorhaben scheiterte, die Nokia-Handys wieder markttauglich zu machen, galt das Aus am Smartphone-Markt besiegelt. Nokia selbst hatte bereits auf Netzwerktechnologie umgerüstet. Doch vor rund einem Jahr gab ein eigens dafür gegründetes Unternehmen, HMD Global, bekannt, die Marke neu aufzurollen. Das finnische Start-up sammelte eine Reihe früherer Nokia-Mitarbeiter ein - und startete durch. Nach neuen Zahlen ist HMD bereits die Nummer acht auf dem weltweiten Smartphone-Markt, noch vor Sony und Google. Im SN-Gespräch erklärt Alberto Matrone, HMD-Vizepräsident für Osteuropa, den Erfolg. Er beschreibt, welche Rolle die Neuauflage alter Kulthandys spielt. Und er erläutert, wieso die Osteuropa-Zentrale von HMD in Wien liegt.