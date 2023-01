Das Genie und die Technik: Beethovens Unvollendete wird endlich vollendet

Beethovens 10. Sinfonie wurde vollendet. Regisseur Hannes M. Schalle hat das dokumentiert.

"Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch": Mit diesem Satz beginnt der Film "Beethoven X - The AI Project", der den Verlauf jenes Prozesses dokumentiert, in dem mittels künstlicher Intelligenz die unvollendete 10. Sinfonie des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) doch noch zum vollständigen Erklingen gebracht wurde. Regisseur des Films ist der in Salzburg lebende Filmemacher, Fernsehproduzent, Autor und Filmkomponist Hannes M. Schalle. "Der Film soll sowohl Laien als auch dem Intellektuellen vor Augen führen, was da genau passiert ...