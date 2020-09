Das große Comeback der 80er

Alte Filme und Serien kehren in neuen Kleidern wieder: Die Filmindustrie setzt auf den Retrotrend und weckt bei einem mittlerweile erwachsenen Publikum angenehme Erinnerungen an früher.

"Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt." Der das gesagt hat, wusste, wovon er spricht: Falco, der Prototyp des Popstars made in Austria. Für all jene, die das Jahrzehnt nicht erlebt haben (beziehungsweise nicht so intensiv wie Hansi Hölzel), rollt seit geraumer Zeit eine gewaltige Retrowelle. Das Comeback der 1980er-Jahre umfasst mehrere Bereiche, insbesondere die Genres Film und Serien lassen derzeit das Jahrzehnt, in dem Telefax, Walkman und Vokuhila-Frisuren angesagt waren, wiederauferstehen.

Kultiges von ...