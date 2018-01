Das Handy wegsperren ist die zweitbeste Lösung.

Zum Jahreswechsel machen sich mehrere Institutionen Sorgen um unser persönliches Wohl. Ein Schuldiger ist rasch gefunden.

Stress lass nach. Zum Jahreswechsel wurde noch der Vorsatz gefasst, in Zukunft mehr auf sich und seine Gesundheit zu achten. Kaum ist man eine Woche im Büro, steckt man schon wieder in der alten Tretmühle.

Vor den Weihnachtsferien, der Zeit der Wünsche und guten Vorsätze, machte noch der Betriebsrat des deutschen Sportwagenbauers Porsche, Uwe Hück, auf sich aufmerksam. Er forderte, dass die Zeit zwischen 19 Uhr und

6 Uhr sowie Wochenenden und der Urlaub komplett E-Mail-frei sein sollen. E-Mails, die in dieser Zeit eintreffen, sollten automatisch an den Absender zurückgeschickt werden und nicht mehr in der Mailbox des Mitarbeiters landen, also automatisch gelöscht werden. Die Idee verschwand im gleichen Tempo wie sonst nur ein Porsche auf der deutschen Autobahn. Kein Wunder, die Kollegen und Geschäftspartner, denen nach 19 Uhr der E-Mail-Verkehr untersagt worden wäre, hätten in ihrer Not vermutlich zu längst Vergessenem wie Briefen, Fax oder dem Fernschreiber gegriffen. Dabei hat wenige Tage davor eine Studie der Universität Zürich bestätigt: Wer Arbeit und Freizeit nicht klar trennt, ist schneller erschöpft und gefährdet sein Wohlbefinden. Es muss sich was ändern. Doch wie geht man es an? Ein Schuldiger ist rasch gefunden. Unzählige mehr oder weniger seriöse Untersuchungen haben gezeigt, dass das Smartphone Menschen am meisten stresst und noch dazu der größte Produktivitätskiller im Büro ist. Auf dem werden private E-Mails im Büro gelesen und berufliche in der Freizeit geschrieben und beantwortet. Da wird während der Arbeitszeit gechattet und eingekauft, in der Freizeit dann wichtige Kundenanfragen beantwortet und überforderten Kollegen geholfen. (Auch die haben ein Smartphone und können sich daher nur schwer auf ihre Arbeit konzentrieren.)

Doch jetzt hat der weltgrößte Handyhersteller Samsung die ultimative Lösung für mehr Ruhe im Büro und in der Freizeit präsentiert: ein verschließbares Behältnis, in dem das Smartphone für eine selbst definierte Zeitspanne eingesperrt werden kann, um bewusste Pausen im Onlinesein einzulegen. Die "Samsung Offline Box". Das Behältnis mit Zeitschloss lässt es allerdings noch immer zu, eingehende Nachrichten zu lesen - es ist durchsichtig. Eingehende Anrufe werden ebenso wenig unbemerkt bleiben. Denn selbst bei lautlos gestelltem Smartphone wird der Vibrationsalarm das schicke Hartplastik zum konzertanten Vibrieren bringen. Wir müssen also auch bei diesem, Gadget, das derzeit noch nicht verkauft, sondern nur verlost wird, davon ausgehen, dass es sich um einen Werbegag handelt.

Dabei munkelt man in gut informierten Kreisen, dass ganz ohne große Ankündigung oder gar Verordnung und bereits seit vielen Jahren ein spezielles Feature in jedem Smartphone und Handy verbaut ist, das die Lösung für all diese Probleme sein könnte und dessen Bedienung durchaus erlernt werden könne. Ein kleiner Schalter mit der Beschriftung "Aus".