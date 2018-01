Das Hauptthema dieser Koalition ist ihre Kommunikation

Um täglich einen anderen Minister durch die Medien zu treiben, genehmigt sich die Regierung enormen Aufwand für Pressearbeit.

Standpunkt SN

Wenn Politiker antworten sollen, was sie wirklich wollen, sagen sie oft: "Gestalten". Damit meinen sie nicht jene Figuren, die den Ruf

ihres Metiers gefährden, sondern so umschreiben sie ihre Sehnsucht nach Veränderung. Sie möchten Spuren hinterlassen. Peter Hartz ist das zweifellos gelungen. Der Nachname des mittlerweile 76-Jährigen ist gleichbedeutend mit Sozialabbau. Bezeichnenderweise ist Hartz aber kein Politiker. Der Manager war als Personalvorstand von Volkswagen Leiter jener mittlerweile berüchtigten "Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt", die Deutschlands Wirtschaftspolitik ebenso nachhaltig verändert hat wie die Sozialdemokratie.