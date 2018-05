Das Monster ist erwacht - und jetzt?

Für viele Unternehmen wurde sie in den letzten Monaten zum Schreckgespenst. Und selbst Privaten ließ sie in den vergangenen Tagen keine Ruhe. Seit gestern ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Für manche wurde sie zum Monster, auf dessen Erwachen sie mit banger Sorge gewartet haben. Und am Ende fragen sich alle, ob die Bürger tatsächlich von diesem neuen Gesetz profitieren.

Vor hundertfünfzig Jahren standen wir an einem ähnlichen Punkt. Mit dem Staatsgrundgesetz von 1867 wurden Bürgerrechte festgeschrieben, die bis heute zentraler Bestandteil der Verfassung sind. Darunter die Gleichheit vor dem

Gesetz, die Vereins- und Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit. Es wurden aber auch Rechte festgeschrieben, die wir als so selbstverständlich erachten, dass wir sie kaum wahrnehmen. Die Unverletzlichkeit des Eigentums zum Beispiel oder das Hausrecht, das unseren Wohnbereich schützt und uns entscheiden lässt, wem wir Zutritt gestatten. Oder das Briefgeheimnis. Alles so selbstverständlich, dass wir vergessen haben, diese Rechte im Digitalen vehement einzufordern.

Da ist das Recht auf unsere persönlichen Daten, die unser Eigentum sind, deren Wert wir lange nicht erkannt haben. Das Hausrecht, das auch für unsere Computer und Smartphones gelten sollte, das wir längst an die großen IT-Riesen abgegeben haben. Und schließlich die Geheimnisse, die wir durch unsere Kommunikation verraten, die von IT-Riesen wo immer möglich angezapft wird, um an Daten über uns und schlussendlich an unser Geld zu kommen.

Paradox, dass Rechte, die vor hundertfünfzig Jahren im Analogen durchgesetzt wurden und jetzt auch im Digitalen zur Geltung gebracht werden, statt Begeisterung oft nur Widerwillen und Murren auslösen.

Klar, die DSGVO ist ein schlechtes Gesetz, sie wurde von Lobbyisten verwässert und vom Gesetzgeber verunstaltet. Aber auch das Staatsgrundgesetz war in der Urversion voll von Ausnahmen und Ungleichbehandlungen. Es war aber auch der Anfang dessen, was heute unsere Freiheit garantiert.