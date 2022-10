"Das Netz": Dunkle Facetten des Fußballs

Ein ambitioniertes Serienprojekt startet auf ServusTV. Was Tobias Moretti und Birgit Minichmayr daran interessiert.

In 22 Tagen beginnt die von vielen Fußballfans ungeliebte Weltmeisterschaft in Katar: zahlreiche Todesopfer beim Bau der Stadien, fragwürdige Menschenrechtssituation, Korruptionsvorwürfe gegen FIFA-Funktionäre. Dazu passend thematisiert ab 1. November ein internationales Serienprojekt auf ServusTV die dunklen Machenschaften in der Welt des Profifußballs: "Das Netz". Der Titel versteht sich als Klammer über insgesamt drei Serienprojekte mit insgesamt 22 Folgen: "Prometheus", "Spiel am Abgrund" und "Power Play".

Mastermind für die in sich verzahnte Handlung, die in verschiedenen Ländern spielt, ist ...