"Das Netz": Serie mit Salzburg-Bezug

Drehstart für die fiktionale Serie "Das Netz", bei der Servus TV und ARD Degeto zusammenarbeiten: Die Primetime-Serie, die in die dunklen Seiten des Profifußballs eintaucht, wird seit Donnerstag in Bad Gastein gedreht. Mit dabei ist auch Hauptdarsteller Tobias Moretti (61), der in die Rolle des Arztes und ehemaligen Dopingjägers Georg Trotter schlüpft. Die achtteilige Serie wird länderübergreifend in Österreich, Deutschland, Spanien und Italien in der jeweiligen Landessprache produziert. Die national eigenständigen Produktionen sind inhaltlich miteinander verflochten. Zentrales Thema des internationalen ...