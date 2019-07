Das Publikum von "The Masked Singer" wächst immer weiter

Zuletzt hat selten eine neue Show in Deutschland eine solche Erfolgsgeschichte hingelegt. Das ProSieben-Spektakel "The Masked Singer" hat in der vierten Woche bei unserem nördlichen Nachbarn noch einmal 100.000 Zuschauer mehr.

dpa Der letzte Prominente war vielen selbst ohne Maske völlig unbekannt - doch das tut dem Erfolg der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer" keinen Abbruch. Die vierte Ausgabe des Spektakels hat trotz Sommerloch noch einmal 100 000 Zuschauer hinzugewonnen. Dieses Mal wurde das schwedische Topmodel Marcus Schenkenberg als "Eichhörnchen" enttarnt. Viele jüngere Zuschauer fragten darauf in sozialen Medien, wer Schenkenberg (50) denn ist. Die Quote war aber top: Mit 3,12 Millionen (12,9 Prozent) überholte der Promi-Wettbewerb am Donnerstag in der Primetime auf dem deutschen Fernsehmarkt sogar das ZDF. Unter den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 27,2 Prozent. Quelle: SN