Das "Tantchen" BBC ist in der Krise

Die BBC muss sich gegen Angriffe von allen Seiten wehren. Sie steht mehr denn je unter massivem Druck - und vor einer ungewissen Zukunft.

Als kürzlich ein Untersuchungsbericht zu dem Schluss kam, dass ein BBC-Reporter vor 26 Jahren gefälschte Kontoauszüge dazu benutzt hatte, um Zugang zu Prinzessin Diana zu erhalten für das aufsehenerregende Interview, das heute als historisch bezeichnet werden darf, da folgte für das Königreich etwas äußerst Ungewöhnliches: Prinz William attackierte in einer Videobotschaft die öffentlich-rechtliche Anstalt scharf. Der 38-Jährige beschuldigte den Sender gar, dass dessen Versagen in seiner Aufsichtsfunktion zu der "Furcht, Paranoia und Isolation" seiner Mutter in ihren letzten Lebensjahren "wesentlich ...