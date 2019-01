Datensatz mit Millionen Passwörtern entdeckt - so können Sie sich schützen

773 Millionen E-Mail-Adressen sind in einer Hacker-Datenbank aufgetaucht. Von 21 Millionen Usern sind auch Passwörter veröffentlicht worden. In wenigen Sekunden lässt sich überprüfen, ob man selbst betroffen ist.

Im Internet ist ein gewaltiger Datensatz mit gestohlenen Log-in-Informationen aufgetaucht. Darin enthalten seien knapp 773 Millionen verschiedene E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klartext lesbare unterschiedliche Passwörter, berichtete der IT-Sicherheitsexperte Troy Hunt. Der Datensatz bündele Informationen "aus vielen einzelnen Datendiebstählen und Tausenden verschiedenen Quellen", schrieb Hunt in einem Blogeintrag am Donnerstag.

In den vergangenen Jahren hatte es diverse Hacker-Attacken gegeben, bei denen zum Teil Hunderte Millionen Kombinationen aus E-Mail-Adressen und Passwörtern erbeutet worden waren. Die Passwörter waren dabei aber größtenteils kryptografisch verschlüsselt gewesen.

SN-Check: Jede zweite E-Mail-Adresse betroffen

Der Microsoft-Mitarbeiter betreibt eine Datenbank, in der Internet-Nutzer überprüfen können, ob ihre Log-in-Informationen von Datendiebstählen betroffen sind. Ob jemand betroffen ist, lässt sich über die von Hunt eingerichtete Seite "Have I been pwned" in wenigen Sekunden überprüfen. Dazu muss dort lediglich die eigene E-Mail-Adresse eingegeben werden.

Ein erster, nicht repräsentativer SN-Check mit Daten aus dem eigenen Umfeld ergab: Von rund 15 privaten E-Mail-Adressen, die überprüft wurden, tauchte mehr als die Hälfte in der Datenbank des IT-Experten auf. Angeführt wird auch, aus welchem Datendiebstahl die Information kommt. Bei dem SN-Check waren dies etwa Datenleaks bei Dropbox, Adobe, Last.fm oder auch Hackerangriffe von Unbekannten.

Was Betroffene tun sollten

Meldet die Datenbank des IT-Experten, dass die eigene E-Mail-Adresse betroffen ist, heißt das noch nicht, dass Hacker auch Passwörter gestohlen haben. Betroffene sollten aber jedenfalls ein sicheres, neues Passwort wählen und wenn möglich eine Zwei-Faktoren-Authentifikation einrichten. Dabei wählt man noch einen zweiten Weg - etwa durch das Hinterlegen seiner Handynummer - um im Fall eines Passwortklaus immer noch Zugang zur eigenen Adresse zu bekommen.

Quelle: Sn-bu, Dpa