Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen klagte in Berlin gegen den Vorwurf, Daten von bereits längst ausgezogenen Mietern seien nicht rechtzeitig gelöscht worden. In dem Fall entscheidet am Dienstag der Europäische Gerichtshof. (Symbolbild)