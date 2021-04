Datenschutzaktivist Schrems klagt Google wegen Tracking

Der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems hat in Frankreich gegen Google eine Klage wegen illegaler Verfolgung von Nutzern von Android-Handys eingebracht. Schrems Datenschutzorganisation "noyb/None of Your Business" bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Financial Times".

SN/APA/HANS PUNZ Datenschutzaktivist Max Schrems