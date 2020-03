Gesundheit gehe vor, Leben zu retten sei wichtiger, als den Datenschutz hochhalten. Mit diesen Aussagen hat der Jurist und Datenschutzexperte Viktor Mayer-Schönberger in den Medien aufhorchen lassen.

Die Nutzung von Big Data im Kampf gegen das Coronavirus ist für den Juristen Mayer-Schönberger aus Zell am See, der am Oxford Internet Institute lehrt, zulässig, allerdings mit Einschränkungen. Er selbst hat es gerade noch von Oxford nach Zell am ...