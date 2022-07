Deacon Phillippe hat erste Rolle in Netflix-Serie

Hollywood-Nachwuchs Deacon Phillippe (18) tritt mit einem Schauspiel-Debüt in der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben..." (Original: "Never Have I Ever") in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern.

Der Sohn der Schauspieler Reese Witherspoon ("Walk the Line") und Ryan Phillippe ("Shooter") hat eine Gastrolle in Staffel drei der Highschool-Serie, die am 12. August erscheint, wie "People.com" und andere US-Portale berichteten. Phillippe, der selbst erst vergangenen Monat seinen High-School-Abschluss gefeiert hatte, spielt demnach einen Schüler namens Parker. Phillippe teilte auf Instagram ein Foto von einer Szene aus der Serie, in der er zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Sehe euch am 12. August @neverhaveiever." Netflix veröffentlichte am Mittwoch einen Trailer zu der neuen Staffel, in welchem Phillippe augenscheinlich jedoch nicht gezeigt wird. "Noch nie in meinem Leben..." erzählt von den Wirren der Teenager-Jahre - größtenteils aus Sicht der indisch-amerikanischen Jugendlichen Devi. Die Idee zu dem Netflix-Hit stammt von der indisch-amerikanischen Komikerin Mindy Kaling ("The Mindy Project").