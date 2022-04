"Debatte um Journalismus ist vergiftet"

Alexandra Föderl-Schmid und Leila Al-Serori gehören zu den erfolgreichsten österreichischen Journalistinnen im Ausland: ein Doppelinterview über deutsche Medien in Österreich, die Ibiza-Recherche und die Folgen der Pandemie.

Die Sprache ist dieselbe. Das Verständnis von Journalismus ist ein ähnliches. Und auch das Mediensystem ist vergleichbar. Dennoch gibt es in den Führungsriegen österreichischer Redaktionen kaum deutsche Journalisten - und in deutschen Redaktionen kaum Österreicher. Zwei, die aus diesem Branchenpragmatismus ausbrechen, sind Alexandra Föderl-Schmid und Leila Al-Serori: Die Oberösterreicherin Föderl-Schmid ist stellvertretende Chefredakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Die Wienerin Al-Serori ist stellvertretende Nachrichtenchefin im selben Medienhaus - dem größten Verlag Deutschlands. "Hier ist in der Tat alles viel größer", ...