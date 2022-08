Debatte um Political Correctness: Politisch korrekt oder künstlich aufgeregt?

Ein Kinderbuch hat eine breite Debatte zu politischer Korrektheit losgetreten. Die Diskussion erinnert stark an andere Fälle - auch aus Salzburg.

Musiker mit Rastazöpfen dürfen nicht auftreten, Gedichte und Malereien werden von Hauswänden entfernt, die Rolling Stones singen nicht mehr von "Brown Sugar". Und als aktuellstes Beispiel: Kinderbücher wie jene zum Film "Der junge Häuptling Winnetou" müssen aus den Buchhandlungen verschwinden. Der Kulturkampf, der um die Themen kulturelle Aneignung, politische Korrektheit, Rassismus entbrannt ist, nimmt - auch in Diskussionen auf sozialen Medien - merklich an Schärfe zu. Was dient einer sinnvollen Sensibilisierung der Öffentlichkeit - und wo wird ...