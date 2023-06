Deinfluencing: Der Trend, vom Kauf abzuraten

"Deinfluencer" führen aus, zu welchen Produkten man nicht greifen sollte: Was hinter dem Trend steckt. Und eine Salzburger Studie belegt, was auf Social Media tatsächlich authentisch wirkt.

Stefan Warecka hat sogar eine eigene TikTok-Playlist dafür: "Technik Schrott" heißt die Liste an Videos, in denen der Social-Media-Influencer "richtig schlechte Techprodukte" vorstellt. "Wir kaufen beliebte Produkte, zerlegen diese, analysieren sie - und wenn sie wirklich schlecht sind, machen wir ein Video", beschreibt der Wiener, der mit seinem Auftritt "Techmagnet" allein auf TikTok rund 1,7 Millionen Follower hat. "Es gibt so viele Produkte, die Müll sind, enorme Ressourcen verschwenden oder sogar gefährlich sind" - darüber wolle er aufklären, ergänzt Warecka. ...