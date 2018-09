Denis Scheck Gast im "Literarischen Quartett"

Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist dieses Mal der Literaturkritiker Denis Scheck, bekannt vor allem für sein eloquentes ZDF-Literatur- und -Buchmagazin "Druckfrisch". Volker Weidermann lädt am 12. Oktober gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zu einem neuen Gespräch über neue Literatur. Auf der Frankfurter Buchmesse in Halle 3.1 am neuen Stand des "Blauen Sofas" diskutieren die vier über Neuerscheinungen von Karen Duve, Richard Powers, Stephan Thome und David Foster Wallace' Essaysammlung "Der Spaß an der Sache".