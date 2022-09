Der alte Mann und das Fernsehen: Hollywoodstar John Lithgow im Interview

Zwischen Trauer, Pflicht und Action manövriert John Lithgow in "The Old Man" durch eine spannungsgeladene Serie.

Die alten Herren haben's noch drauf: In "The Old Man" (auf Disney+) spielt John Lithgow den einstigen FBI-Boss Harold Harper, der aus der Pension zurückkehren muss, um vergangene Sünden geradezubiegen. Anlass ist das Wiederauftauchen des verschollenen Ex-CIA-Agenten Dan Chase, gespielt von Jeff Bridges in einer bemerkenswert physischen Rolle. Die Adaption von Thomas Perrys gleichnamigem Roman ist ein anfangs gemächlicher, dann zunehmend rasanter Mix aus "Homeland" und "True Detective". Im SN-Interview schildert Lithgow, was ihn an der Figur gereizt ...