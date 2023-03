"Der Alte": Wachablöse im Münchner Polizeipräsidium

Jan-Gregor Kremp geht, Thomas Heinze kommt. Mit Kraft, Energie und einer genauen Beobachtungsgabe versucht der "neue Alte" seine Fälle zu lösen.

. "Der Alte" leitet im gleichnamigen TV-Krimiklassiker seit 1977 die Mordkommission II im Münchner Polizeipräsidium. Nach Siegfried Lowitz (als Erwin Köster in 100 Folgen), Rolf Schimpf (als Leo Kress in 222 Folgen), Walter Kreye (als Rolf Herzog in 43 Folgen) und Jan-Gregor Kremp (als Richard Voss in 88 Folgen) übernimmt ab Folge 454 nun der deutsche Schauspieler Thomas Heinze die Rolle des Kriminalhauptkommissars. Die acht neuen Folgen der Koproduktion von ZDF und ORF starten am Freitag, dem 10. März 2023, auf dem gewohnten Sendetermin um 20.15 Uhr in ORF 2 - Jan-Gregor Kremp kümmert sich als Kriminalhauptkommissar Richard Voss noch um die ersten beiden neuen Fälle, bevor am 24. März Thomas Heinze als Hauptkommissar Caspar Bergmann mit der Leitung des Morddezernats betraut wird.

"Der Alte" und sein Team: Mit Kraft, Energie und einer genauen Beobachtungsgabe versucht der "neue Alte" seine Fälle zu lösen. An seiner Seite ermitteln weiterhin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Julia Lulu Zhao (Yun Huang) sowie die neu hinzugekommene Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk; ab Folge 3 der neuen Staffel) als junge Pathologin. Nach Drehbüchern von Arne Laser, Christoph Wortberg, Claus Stirzenbecher, Isabell Serauky, Eva Marel Jura und Dagmar Rehbinder inszenierten Marcus Ulbricht, Axel Barth, Astrid Schult und Eva Marel Jura die acht neuen Folgen der neuen Staffel. "Der Alte" ist eine Produktion der Neue Münchner Fernsehproduktion im Auftrag von ZDF, ORF und SRF.