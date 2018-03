"Der Clown im Weißen Haus" ist omnipräsent

Peter Sarsgaard im SN-Gespräch über die 9/11-Serie "The Looming Tower" nach dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Sachbuch.

Peter Sarsgaard ist ein profilierter Charakterdarsteller des US-Kinos und ein gefeierter Bühnenschauspieler. Man sah ihn als Robert Kennedy an der Seite Natalie Portmans in "Kennedy" oder in Woody Allens "Blue Jasmine". Seine jüngste Rolle findet im Serienformat statt: Im Zehnteiler "The Looming Tower", der bei Amazon zu sehen ist, spielt der 1971 geborene Schauspieler einen CIA-Analysten, der im Vorfeld der 9/11-Anschläge gegen Al Kaida zu Felde zieht.