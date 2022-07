"Der digitale Führerschein kommt noch heuer"

Staatssekretär Tursky plant, dass bis Herbst 2024 alle Amtswege digital umsetzbar sein sollen. Er wehrt sich gegen Kritik am zu langsamen Breitbandausbau und will Google & Co. in die Pflicht nehmen.

Am 11. Mai wurde Florian Tursky (34) als Staatssekretär im Finanzministerium, zuständig für die Digitalisierungsagenden, angelobt. Dass man vom Ex-Büroleiter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), der zudem vorher das Wiener Büro der PR-Agentur P8 geleitet hat, medial noch nicht viel gehört hat, sieht er gelassen: "Ich rede erst darüber, wenn Projekte fertig sind." Ein solches neues Projekt ist die Unternehmensform Flex-Kap, eine flexiblere Form einer Kapitalgesellschaft. Tursky schwebt vor, "damit schneller, einfacher und unbürokratisch eine Firma gründen ...