Vielfach noch vernachlässigt. Wer darf auf E-Mail-Accounts, Social-Media-Profile und dergleichen mehr von Verstorbenen zugreifen?

In Vermögenserklärungen oder Inventaren in Verlassenschaftsverfahren wird heutzutage so gut wie immer auf den sogenannten digitalen Nachlass vergessen. Was zählt dazu? Homepages, E-Mail-Accounts und Social-Media-Profile auf Facebook, Google, Twitter, YouTube zum Beispiel. Aber dazu gehören auch Rechte bei Onlineplattformen zum ...